Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Конкретно по Усть-Луге удар был ночью 4 января. Но речь не о нем.

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Что известно о прекращении поставок нефти через Усть-Лугу

Проблемы россиян связаны с ударом по нефтеперекачивающей станции (НПС) "Андреаполь". Источники 24 Канала сообщили, что НПС "Андреаполь" является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы – 2. В результате атаки повреждена фильтрационная помповая площадка, цистерны с присадками, произошел разлив нефтепродуктов и пожар. А еще россиянам даже пришлось останавливать магистральный трубопровод, по которому поставляют нефть к терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области.

Собственно, поэтому и остановились поставки нефти. В прошлом году Усть-Луга обрабатывала около 20% от общего морского потока России.

Удары по российским НПЗ и нефтебазам / Инфографика "Слово и Дело"

Однако журналисты предполагают, что в хранилищах порта есть некоторые запасы нефти.

Интересно, что в последнее время через Усть-Лугу перекачивают меньше нефти. Экспорт ощутимо упал в январе – предположительно, после "инцидента на станции Унеча". На насосной станции, расположенной на территории Беларуси, были таинственные неполадки. Из-за них прекратилась прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба". Что стало причиной технических неполадок и что именно сломалось – не известно.