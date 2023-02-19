Об этом президент Польши Анджей Дуда отметил в интервью "Укринформ". По его словам, жителям Польши действительно нелегко, однако они с радостью принимают украинцев и помогают беженцам.

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Гражданам Польши сложно, однако серьезных проблем пока нет

Почти год прошел с тех пор, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Анджей Дуда отметил, что в Польше сейчас находится около 2 – 2,5 миллионов украинцев.

Более 1,3 миллиона зарегистрированы и пользуются специальными льготами. У них есть номера PESEL, право на работу, возможность пользоваться системой здравоохранения. Дети могут учиться в польских школах.

Украинцы хорошо относятся к полякам, а поляки – к украинцам. Президент Польши признается, что его радует дружба между нашими народами, которая идет к братству.

Конечно, сложно, нелегко иметь в своем частном доме нового человека, с которым нужно делиться частью своего дома, нужно отдать комнату в квартире, с тобой живет тот, кого до сих пор там не было и кого ты не знал. Прошу понять, что людям нелегко, и я был очень рад и положительно удивлен, что поляки так принимали людей, которых во многих случаях они вообще не знали,

– говорит польский лидер.

Дуда рассказал, что поляки забирали украинцев из границы и приглашали к себе. Украинцы приезжают в Польшу не с плохими намерениями, они убегают от войны и тяжело работают.

По словам президента Дуды, сегодня нет серьезной польско-украинской проблемы в том, что люди устали. Напротив, многие украинские сейчас являются опорой для польской экономики, они трудоустроены и понемногу становятся частью польского общества.

Конечно, будут проблемы, потому что люди разные. Но, я думаю, в целом ситуация между нашими обществами и нациями сейчас беспрецедентна в контексте последних веков, и это прекрасный шанс на будущее,

– констатировал Анджей Дуда.

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