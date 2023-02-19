Про це президент Польщі Анджей Дуда зазначив в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, жителям Польщі справді нелегко, однак вони радо приймають українців і допомагають біженцям.

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Громадянам Польщі складно, однак серйозних проблем наразі немає

Майже рік минув від того часу, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Анджей Дуда зазначив, що в Польщі наразі перебуває близько 2 – 2,5 мільйони українців.

Понад 1,3 мільйона зареєстровані й користуються спеціальними пільгами. Вони мають номери PESEL, право на роботу, змогу користатися системою охорони здоров’я. Діти можуть вчитися у польських школах.

Українці добре ставляться до поляків, а поляки – до українців. Президент Польщі зізнається, що його тішить дружби між нашими народами, яка прямує до братерства.

Звісно, що складно, нелегко мати у своєму приватному будинку нову людину, з якою треба ділитися частиною свого дому, потрібно віддати кімнату у квартирі, з тобою хтось живе, кого досі там не було і кого ти не знав. Прошу зрозуміти, що людям нелегко, і я був справді дуже радий і позитивно здивований, що поляки так приймали людей, яких у багатьох випадках вони взагалі не знали,

– каже польський лідер.

Дуда розповів, що поляки забирали українців з кордону та запрошували до себе. Українці приїжджають до Польщі не з поганими намірами, вони втікають від війни й тяжко працюють.

За словами президента Дуди, сьогодні немає серйозної польсько-української проблеми у тому плані, що люди втомилися. Навпаки, багато українців зараз є опорою для польської економіки, вони працевлаштовані та потрохи стають частиною польського суспільства.

Звичайно, що будуть проблеми, тому що люди є різними. Але, я думаю, загалом ситуація між нашими суспільствами та націями зараз є безпрецедентною в контексті останніх століть, і це прекрасний шанс на майбутнє,

– констатував Анджей Дуда.

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