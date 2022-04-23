Устали мы здесь, – россияне шокированы сопротивлением, которое оказывают ВСУ

Российские оккупанты чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось оккупировать. Они удивляются силе сопротивления, которое им оказывают наши военные.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских военных. В ней оккупанты говорили о мужестве ВСУ.

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Они, бл*ть, 8 лет учились воевать. Я с ними встречался лицом к лицу. Я видел их – они готовы умереть. В плен не сдаются,

– сказал путинский солдат.

Он рассказал, что неподалеку от их позиций есть украинский снайпер, который за день ликвидировал 4 бойца. Поэтому оккупанты даже боятся куда-то выходить.

Также россияне жаловались на свое руководство, которое отправляет их вперед, а ведь они боятся. Оккупант призвал своего товарища, тоже воюющего в Украине, много не пить и рассказал, как накануне нашел коньяк.

Смотрите видео перехваченного разговора оккупантов: