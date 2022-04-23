Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських військових. У ній окупанти говорили про мужність ЗСУ.

До теми Нас тупо кинули, мам: керівництво окупантів не хоче забирати поранених із поля бою

Вони, бл*ть, 8 років вчилися воювати. Я з ними зустрічався віч-на-віч. Я бачив їх – вони готові померти. У полон не здаються,

– сказав путінський солдат.

Він розповів, що неподалік їхніх позицій є український снайпер, який за день ліквідував 4 бійців. Тому окупанти навіть бояться кудись виходити.

Також росіяни скаржилися на своє керівництво, яке відправляє їх вперед, а вони ж бо бояться. Окупант закликав свого товариша, який теж воює в Україні, багато не пити й розповів, як напередодні знайшов коньяк.

Дивіться відео перехопленої розмови окупантів: