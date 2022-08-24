Генсек НАТО опроверг "усталость от войны в Украине"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг тезисы об "усталости Запада от войны в Украине". Он подчеркнул, что наша страна будет получать поддержку, пока это необходимо.

Об этом генсек НАТО заявил в интервью. Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов поддерживать Украину, даже если война будет длиться годами.

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Запад платит высокую цену, но она не так высока, какой могла бы быть

Йенс Столтенберг отметил, что для поддержки Украины Запад платит высокую цену, однако она была бы значительно выше в случае победы россии. Кроме того, самую высокую цену платит украинский народ.

Да, мы платим цену, но цену, которую мы здесь платим, можно измерить деньгами. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями — потерями жизней каждый день,

– подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, Столтенберг также отметил, что кремлевский диктатор путин просчитался, начав войну против Украины, ведь НАТО готово поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Для того чтобы продолжать оказывать военную поддержку нашему государству, Альянс планирует нарастить производство оружия.

Зима будет тяжелой

23 августа Йенс Столтенберг дистанционно присоединился к саммиту Крымской платформы и заверил, что НАТО солидарно с Украиной. Кроме того, генсек НАТО отметил, что сильная Украина является залогом Евроатлантической безопасности.

Столтенберг подчеркнул, что Украина показала просто невероятную способность противостоять брутальной агрессии, защищаться, отвоевывать свою территорию, а также наносить россии очень тяжелые потери. НАТО полностью поддерживает нашу территориальную целостность, которую пытается нарушить россия.

Генсек НАТО заверил, что Альянс будет оказывать необходимую поддержку, однако впереди тяжелая зима, ведь война идет на истощение. Столтенберг подчеркнул, что нужно делать все, чтобы Украина победила.

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