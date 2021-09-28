Це, нагадаю, чинний самопроголошений президент Білорусі. Тієї, яку мені вже вкрай складно назвати окремою державою, адже зараз є всі ознаки того, що Білорусь анексована Росією.

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Путін давно хазяйнує у Білорусі

Білорусь функціонує лише завдяки грошам Кремля. Російські спецслужби й бізнес давно вже там хазяйнують. Тепер от там вже й російська армія, як то кажуть, почувається наче вдома й це вже не гра слів, а констатація очевидного.

Так от, цей Лукашенко тепер заявив, що вони з Володимиром Путіним домовилися вживати щодо України "певні дії", з метою не допустити в нашій державі військ НАТО.



Лукашенко та Путін виступили зі схожими заявами щодо України / Фото Getty Images

За словами самопроголошеного президента, бази Альянсу в Україні нині розбудовують під виглядом навчальних. Начебто для тренувань українського війська іноземними інструкторами. Однак насправді вони є місцями дислокації "натовской ваєнщины".

Ну, що тут я можу сказати? Пане Лукашенко, ваші б ці слова та Богові у вуха. Ми тут в Україні тільки раді були б, якби бази НАТО справді у нас розташувалися.

Бажано одна в Маріуполі, інша – навпроти окупованої Горлівки, а ще одна – в Новій Каховці, де Північно-Кримський канал від Дніпра відходить. Оце було б нам справжнє свято, адже ці "натівські" бази були б гарантією недоторканності від нового вторгнення Путіна.

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Втім, на жаль, НАТО не хоче нам такого щастя подарувати. Альянс направду не поспішає свої бази в нас розташовувати.

Ба більше, навіть розмов про таке немає й не було, ані в НАТО, ані в офіційного Києва, адже 17 стаття Конституції прямо забороняє розташування на території України іноземних військових баз. Тож, навіть якби й були у нас такі мрії, втілити їх у реальність неможливо.

Чому Лукашенко зробив таку заяву

Однак, звісно, не для плекання цих наших мрій вустами Лукашенка була вкинута маячня про бази НАТО в Україні. Це робили з іншою метою – виправдати свої власні агресивні наміри, а точніше кремлівські.

Зокрема, щодо передислокації російських військ на територію Білорусі під українські кордони, передислокації на територію Білорусі російських ракетних комплексів С-400, які Лукашенко хоче в Москви купити для захисту від України.

Однак насправді казки про купівлю – це лише прикриття для появи російських ракетних військ в Білорусі.



Лукашенко зробив скандальну заяву щодо України / Фото Getty Images

Якою була реакція на слова

На заяви Лукашенка про необхідність певних дій щодо України через бази НАТО відреагували й у Москві, й у Києві.

У Росії підтвердили подібні обговорення між Путіним та Лукашенком. Мовляв, дійсно російський президент неодноразово заявляв, що присутність НАТО в Україні є тієї "червоною лінією", яку він не дозволить перетинати.

На це Дмитро Кулеба доречно відповів. Міністр закордонних справ України зазначив, що малювати якісь "червоні лінії" Путін може лише на кордонах Росії, тоді як Україна сама з'ясує, де вони мають проходити на її кордонах. Обмін люб'язностями між Москвою та Києвом до вашої уваги.