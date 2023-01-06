Во Львове установили традиционного рождественского Дидуха: в этом году он имеет высоту 4 метра

Перед Рождеством 6 января во Львове торжественно установили рождественского Дидуха. Это традиция львовян многие годы, но впервые ее нарушила воздушная тревога.

Воздушная тревога во Львове продолжалась с 12:47 до 14:38. Пока она длилась, городской голова Львова Андрей Садовый вместе с детьми колядовали в укрытии. После отбоя в городе приступили к установлению главного Дидуха города.

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"Дидух в дом – вся нечисть из дома": как во Львове устанавливали Дидуха

После отбоя тревоги под коляду мэр Львова Андрей Садовый вместе с детьми, депутатами, военными, почетными гражданами города и переселенцами отправились с площади Рынок на площадь Яворского, где и установили главного Дидуха города.

Очень часто у нас говорят: "Дидух в дом – вся нечисть из дома". Каждый представлял себе нечисть по-своему. Сейчас мы все знаем, как выглядит нечисть. Она даже сегодня хотела нам помешать, и пришлось два часа просидеть в укрытии, но наши традиции побеждают, как бы враг ни старался. Мы всегда встаем, идем вперед и побеждаем,

– сказал Садовый.

Во Львове установили главного Дидуха: фото Роман Балук

Один Дидух подарили мэру временно оккупированного Скадовска

Также на открытие рождественского Дидуха Львова был мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев. Андрей Садовый подарил ему Дидух как символ передачи традиций нашего города. Длина этого Дидуха – 1 метр. Мэр Львова отметил, что хотя в этом году почти нет такой радости, как всегда на праздники, он верит, что у каждого украинца этот свет и любовь внутри себя.



Садовый вручил Дидух мэру Скадовска / фото Роман Балук

Сейчас я в руках держу уменьшенную копию нашего городского Дидуха и хочу его подарить мэру Скадовска. Скадовск сейчас находится в оккупации, но мы верим, что очень скоро наши войска его вернут. И уже в следующем году вы нам из Скадовска передадите своего скадовского Дидуха,

– сказал Яковлеву Андрей Садовый.

Главный Дидух Львова традиционно к праздникам готовят мастера Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого. Его высота – почти 4 метра. Он состоит из нескольких десятков маленьких Дидухов.