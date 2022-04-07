Установим каждого, кто причастен к зверствам в Буче и других городах, – СБУ

Российские захватчики за время оккупации городов и сел на Киевщине отметились массовыми зверствами в отношении гражданского населения. Служба безопасности Украины пообещала, что каждый причастный к этому будет наказан.

В целом следователи и оперативные команды СБУ работают в более 20 населенных пунктах Киевской области. Именно на эти города и села пришелся основной массив военных преступлений России.

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Лишь через несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.

При этом следователи собирают доказательства причастности к этому не только оккупантов, но и украинских коллаборантов которые помогали им в этом. После того, как было опрошено почти 2 тысячи человек, ставших свидетелями этих зверств, удалось выйти на 33 коллаборантов, сотрудничавших с российскими подонками.

Кроме того, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Нацполиции.

Стоит отметить, что российские захватчики оставили после себя не только разрушенные дома, но и немало взрывных устройств. Их сейчас обнаруживают и изымают.

Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.

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