Загалом слідчі та оперативні команди СБУ працюють у понад 20 населених пунктах Київської області. Саме на ці міста та села припав основний масив воєнних злочинів Росії.

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Лише за декілька днів СБУ вдалося встановити поіменні списки російських військових, які будуть притягнені до відповідальності за злочини проти миру й безпеки людства.

При цьому слідчі збирають докази причетності до цього не лише окупантів, але й українських колаборантів які допомагали їм в цьому. Після того, як було опитано майже 2 тисячі осіб, які стали свідками цих звірств, вдалося вийти на 33 колаборантів, які співпрацювали з російськими покидьками.

Окрім того, СБУ затримала також 15 мародерів серед місцевого населення. Їх уже передали Нацполіції.

Варто відзначити, що російські загарбники залишили по собі не лише зруйновані будинки, але й чимало вибуховий пристроїв. Їх зараз виявляють та вилучають.

Зібрана інформація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень.

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