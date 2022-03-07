Установка по производству нейтронов в Харькове могла быть уничтожена, – МАГАТЭ

МАГАТЭ сообщило, что установка по производству нейтронов в Харьковском физико-техническом институте могла быть уничтожена.

О том, что установка может быть уничтожена, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроси на брифинге по безопасности и защите украинских ядерных мощностей.

Важно Оккупанты обстреляли из "Града" институт в Харькове, где размещена опытная ядерная установка

По-видимому, она уничтожена. Мы, конечно, не были на месте, там нет излучения радиации. Это было очень маленькое помещение, подкритический объект – место научных исследований. Очень жаль, что так случилось,

– сказал представитель МАГАТЭ.

Ранее войска оккупантов обстреляли из "Града" Харьковский физико-технический институт, где расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

По данным СБУ, разрушение ядерной установки и хранилищ ядерных материалов могло привести к масштабной экологической катастрофе.

Следователи СБУ под руководством Харьковской областной прокуратуры открыли уголовное производство по статье №441 "Экоцид".

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