Про те, що установка може бути знищеною, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі на брифінгу щодо безпеки та захисту українських ядерних потужностей.
Важливо Окупанти обстріляли з "Граду" інститут у Харкові, де розміщена дослідна ядерна установка
Очевидно, вона знищена. Ми, звісно не були на місці, там нема випромінювання радіації. Це було дуже маленьке приміщення, підкритичний об'єкт – місце для наукових досліджень. Дуже шкода, що так трапилось,
– сказав представник МАГАТЕ.
- Раніше війська окупантів обстріляли з "Граду" Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".
- За даними СБУ, руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.
- Слідчі СБУ під керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею №441 "екоцид".
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