Про те, що установка може бути знищеною, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі на брифінгу щодо безпеки та захисту українських ядерних потужностей.

Важливо Окупанти обстріляли з "Граду" інститут у Харкові, де розміщена дослідна ядерна установка

Очевидно, вона знищена. Ми, звісно не були на місці, там нема випромінювання радіації. Це було дуже маленьке приміщення, підкритичний об'єкт – місце для наукових досліджень. Дуже шкода, що так трапилось,

– сказав представник МАГАТЕ.

Раніше війська окупантів обстріляли з "Граду" Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".

За даними СБУ, руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчі СБУ під керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею №441 "екоцид".

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