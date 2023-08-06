Она отметила, что эта особенность довольно странная. Она также отметила, что не понимает, как такую идею продвинули во времена СССР.

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Верещук обратила на особенность "Родины-Мать"

Министр по вопросам реинтеграции отметила, что раньше она никогда не замечала особенности этого монумента. В частности, она пояснила, что "Родина-Мать" обращает свой меч и щит на Восток, то есть в сторону России.

Не знаю в чем была идея – для советских времен, мягко говоря, странное решение,

– сказала она.



Верещук заметила особенность монумента "Родина-Мать" / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук

В то же время Верещук подчеркнула, что сейчас уже с установленным трезубцем нашего государства все выглядит "именно так, как надо". Министр отметила, что судьбу все же не обманешь.

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