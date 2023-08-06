Она отметила, что эта особенность довольно странная. Она также отметила, что не понимает, как такую идею продвинули во времена СССР.
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Верещук обратила на особенность "Родины-Мать"
Министр по вопросам реинтеграции отметила, что раньше она никогда не замечала особенности этого монумента. В частности, она пояснила, что "Родина-Мать" обращает свой меч и щит на Восток, то есть в сторону России.
Не знаю в чем была идея – для советских времен, мягко говоря, странное решение,
– сказала она.
Верещук заметила особенность монумента "Родина-Мать" / Фото из телеграм-канала Ирины Верещук
В то же время Верещук подчеркнула, что сейчас уже с установленным трезубцем нашего государства все выглядит "именно так, как надо". Министр отметила, что судьбу все же не обманешь.
Что известно о замене герба на "Родине-Мать"
- В сети 6 августа опубликовали снимки, на которых видно, как на монументе "Родина-Мать" установили украинский трезубец вместо советского герба. Раньше эти работы пришлось прекратить из-за сильного ветра и дождя, который был в Киеве.
- Следует отметить, что демонтировать советский герб начали 30 июля 2023 года. Тогда с монумента была снята первая часть символики СССР. Завершили декоммунизировать "Родину-мать" 1 августа.
- Стоимость этого проекта – 28 миллионов гривен. Однако финансировать замену символики будут не из государственного бюджета, а из группы Метинвест Рината Ахметова, а также за счет других доноров.
- Завершить все работы окончательно планируется ко Дню флага нашего государства, а именно – 23 августа. Украинцев также предупредили, что трезубец на монументе может по цветовой гамме отличаться от цвета "Родины-Мать", но со временем он наберет нужный оттенок.
- Заметим, что украинский трезубец гораздо больше, чем советский герб. Его размеры составляют 4,5 на 7,5 метра.