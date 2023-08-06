Вона відмітила, що ця особливість є "доволі дивною". Вона також зазначила, що не розуміє, як таку ідею просунули у часи СРСР.
До теми В очікуванні тризуба: фоторепортаж з місця реконструкції "Батьківщини-Мати"
Верещук звернула на особливість "Батьківщини-Мати"
Міністерка з питань реінтеграції зауважила, що раніше вона ніколи не помічала особливості цього монумента. Зокрема, вона пояснила, що "Батьківщина-Мати" звертає свій меч і щит на Схід, тобто у бік Росії.
Не знаю в чому була ідея – для радянських часів, м'яко кажучи, дивне рішення,
– сказала вона.
Верещук помітила особливість монумента "Батьківщина-Мати" / Фото з телеграм-каналу Ірини Верещук
Водночас Верещук наголосила, що наразі, вже зі встановленим тризубом нашої держави, все виглядає "саме так, як треба". Міністерка зазначила, що долю все ж не обманеш.
Що відомо про заміну герба на "Батьківщині-Мати"
- У мережі 6 серпня опублікували знімки, на яких видно, як на монументі "Батьківщина-Мати" встановили український тризуб замість радянського герба. Раніше ці роботи довелося припинити через сильний вітер та дощ, який був у Києві.
- Варто зазначити, що демонтувати радянський герб почали 30 липня 2023 року. Тоді з монумента зняли першу частину символіки СРСР. Завершили декомунізувати "Батьківщину-мати" 1 серпня.
- Вартість цього проєкту – 28 мільйонів гривень. Проте фінансувати заміну символіки будуть не з державного бюджету, а з групи Метінвест Ріната Ахметова, а також коштом інших донорів.
- Завершити всі роботи остаточно планують до Дня прапора нашої держави, а саме – 23 серпня. Українців також попередили, що тризуб на монументі може за кольоровою гаммою відрізнятися від кольору "Батьківщини-Мати", але з часом він набере потрібного відтінку.
- Зауважимо, що український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри становлять 4,5 на 7,5 метрів.