Установлены ограничения, – в "Приватбанке" объяснили, как работают карты за границей

В условиях полномасштабной войны в Украине доверие к банковской системе на достаточно высоком уровне. Однако работают и необходимые ограничения.

Об этом 24 канала рассказала специалист по коммуникациям "Приватбанка" в регионах Докия Кузьменко. Она пояснила, что работа банковских карт за границей отрегулирована.

Обратите внимание "Приватбанк" перенес свои дата-центры в Европу

Ограничение по снятию денег

Она отметила, что наличный валютный рынок во время военного положения работает в ограниченном режиме. Банки могут продавать через кассы иностранную валюту только в том объеме, в котором купили ее у населения.

По картам установлены ограничения по всем банкам, это согласно нормативным актам НБУ, отметила Докия Кузьменко.

"По состоянию на сегодняшний день с гривневых счетов клиент за границей может снять 50 тысяч гривен или эквивалент в месяц. С валютных счетов за границей он может снять 100 тысяч гривен или эквивалент в день", - пояснила специалист по коммуникациям "Приватбанка" в регионах.

Читайте также Нацбанк установил новую стоимость валют на 25 мая: сколько стоят евро и злотый

Положение банков в первые дни войны

В то же время она рассказала, что то, как функционирует банковская система в условиях полномасштабной войны, вызывает огромное уважение у мирового финансового сообщества.

В первый день войны у клиентов была реакция снять наличные – соответственно, банки не были готовы к этой ситуации. Наличные снимали со всех банкоматов буквально за два часа, далее они были пусты,

– сказала Докия Кузьменко.

"Это паника, непонимание ситуации. Однако благодаря взвешенным шагам и Национального банка Украины, и всего банковского сообщества удалось овладеть этой ситуацией. И уже на следующий день все банкоматы были заполнены деньгами", - добавила экспертка.

Специалист по коммуникациям "Приватбанка" в регионах отметила, что в настоящее время отделения банка и мобильное приложение работают, также обслуживают физических и юридических лиц. Работа "ПриватБанка" продолжается, конечно, в условиях военного положения.

Ограничение Нацбанка: коротко

С 21 мая Национальный банк Украины отменил ограничение курса, по которому банки продают наличную валюту. До этого соответствующий курс не мог отклоняться от официального более чем на 10%.

В то же время, ограничения по курсу, по которому банки списывают деньги при расчете гривневыми карточками за границей – также отменили.

Согласно данным Национального банка, такие действия должны улучшить условия работы банков, продающих валюту. В то же время, это уменьшит количество нелегальных операций.

Докия Кузьменко о работе банков в условиях войны: смотрите видео