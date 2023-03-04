Морозов уже не будет: когда в Украине стабильно потеплеет и где прогнозируют +20 градусов

Долгожданная весна наконец-то пришла в Украину, впрочем, ночные морозы еще продолжают донимать. Когда ждать устойчивого повышения температуры, рассказываем дальше.

Стремительного потепления в марте не предполагается, а в середине месяца еще возможно возвращение двузначных морозов. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда ждать стойкого потепления

По словам синоптика, во второй декаде марта возможны кратковременные вторжения холода с северо-востока по ультраполярной траектории и понижение температуры в ночное время ниже -10 градусов (за исключением южных областей и Закарпатья).

Самой теплой в большинстве областей Украины станет третья декада месяца. В частности, на Юге в конце марта дневная температура будет даже превышать +20 градусов.

С этого момента возобновится устойчивый курс на весну,

– отметил Игорь Кибальчич.