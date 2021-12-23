Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал политолог и кандидат философских наук Валентин Гладких. Он отметил, что у Петра Порошенко действительно могли быть дела, из-за которых у него не было возможности пойти на допрос. Однако реакция могла быть иной.

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Валентин Гладких сказал, что в окружении Порошенко очень часто обвиняют действующую власть, что они устраивают перформансы по любому случаю. Однако, внимания на себя не обращают.

Мне кажется, что реакция Петра Порошенко и его сторонников на уголовное преследование как раз и является попыткой превратить его в перформанс. Валентин Гладких Политолог и кандидат философских наук

Использование медийных инструментов

Вместо того чтобы представлять свои интересы в правовом поле, пользуясь правовыми инструментами, они используют медийные инструменты, которые больше направлены на формирование эмоционального отношения к проблеме, сказал политический эксперт.

"То есть, по сути, никто не может ответить на вопрос, почему Петр Порошенко сбежал и отказался брать документы от следователей ГБР", – отметил Валентин Гладких.

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Политолог считает, что политик, претендующий на статус проевропейского, должен демонстрировать это в своих моделях поведения, а не на словах.

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