Устроили себе штаб: российские военные захватили СИЗО в Херсоне

Российские оккупанты захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне, сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас боевики обустраивают помещения СИЗО для собственных нужд и нужд подразделений, прибывших в Херсон.

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Полный текст сообщения Денисовой:

Российские боевики захватили следственный изолятор во временно оккупированном Херсоне.

В здание Херсонского СИЗО, персонал и удерживаемые из которого были эвакуированы до оккупации, ворвались рашистские военные.

В настоящее время идет обустройство его помещений для нужд подразделений росгвардии, прибывших в город накануне.

В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Уже неправомерно арестовано более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков.

По предварительной информации, СИЗО будет использоваться для помещения наших задержанных граждан.

Преступные деяния русских боевиков нарушают требования Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв интернациональных вооруженных конфликтов.

Обращаюсь к международному сообществу учесть эти факты при введении дополнительных санкций в отношении государства-террориста РФ.

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