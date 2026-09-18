Садовый заявил, что в служебном автомобиле обнаружили устройство, похожее на прослушивающее устройство

Мэр Львова Андрей Садовый подозревает, что в его машине нашли непонятный прибор. По словам политика, это может быть устройство для прослушивания.

Он сообщил правоохранительным органам о находке. Об этом Садовый сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о находке?

В пятницу, 18 сентября, политик заявил об обнаружении подозрительного предмета. Мэр Львова отметил, что это не первый подобный случай.

Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле,

– заявил Садовый

Он добавил, что обратился по поводу инцидента в правоохранительные органы. Мэр подчеркнул, что публичность и открытость являются частью его безопасности. Именно поэтому он публично рассказал о находке.