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24 Канал Новости Украины Садовый заявил, что в служебном автомобиле обнаружили устройство, похожее на прослушивающее устройство
18 сентября, 15:14
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Обновлено - 15:19, 18 сентября

Садовый заявил, что в служебном автомобиле обнаружили устройство, похожее на прослушивающее устройство

Даниил Жоров

Мэр Львова Андрей Садовый подозревает, что в его машине нашли непонятный прибор. По словам политика, это может быть устройство для прослушивания.

Он сообщил правоохранительным органам о находке. Об этом Садовый сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о находке?

В пятницу, 18 сентября, политик заявил об обнаружении подозрительного предмета. Мэр Львова отметил, что это не первый подобный случай. 

Снова нашли устройство, похожее на прослушивающее. На этот раз в служебном автомобиле, 
– заявил Садовый

Он добавил, что обратился по поводу инцидента в правоохранительные органы. Мэр подчеркнул, что публичность и открытость являются частью его безопасности. Именно поэтому он публично рассказал о находке.

 

 

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