Він повідомив правоохоронців про знахідку. Про це Садовий повідомив у власних соцмережах.

Що відомо про знахідку?

У п'ятницю, 18 вересня, політик заявив про виявлення підозрілого предмету. Міський голова Львова зазначив, що це не перший подібний випадок.

Знову знайшли пристрій, схожий на прослуховуючий. Цього разу у службовому автомобілі,

– розповів Садовий

Він додав, що звернувся щодо інциденту до правоохоронних органів. Мер наголосив, що публічність та відкритість є частиною його безпеки. Саме тому він розповів публічно про знахідку.