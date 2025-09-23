В інтерв'ю журналісту УП Роману Кравцю Садовий розповів, коли та за яких умов знайшли цей "жучок", передає 24 Канал.

Дивіться також У кабінеті мера Львова Садового виявили прослуховування

Що сказав Садовий про "жучок" у його кабінеті?

Садовий розповів, що тим телефоном рідко користувався, але за день – два до виявлення прослуховування він спробував з нього подзвонити, втім, пристрій чомусь погано працював.

Тож телефон передали фахівцям, які й виявили прослуховуючий пристрій.

Мер Львова припускає, що він працював саме на записування всього, що обговорювалося в кабінеті. Він додав, що не переживаєте за свої розмови, але має багато питань.

Але в мене є дуже багато запитань, тому що буквально за останній місяць у мене в кабінеті була зустріч з пані прем'єр-міністеркою, потім два рази був спікер парламенту, було багато іноземних гостей. І якщо ці розмови стануть публічними, це недобре. Хоча ми, чесно кажучи, нічого там такого особливого не говорили. Наразі ніхто не може мені підтвердити, що було рішення суду, яке би дозволило прослуховувати кабінет. А якщо такого рішення не було, тоді питання, хто це зробив і як?

– додав Садовий.

Він зауважив, що пристрій був вмонтований не досить якісно.

"У мене виникає питання до всієї подальшої схеми. Тому що дуже часто хтось це робить, щоб потім щось оприлюднювати. Та нехай оприлюднюють, але це ж питання держави. За державу просто соромно, що такі речі відбуваються", – додав Садовий.

Політик розповів, що перед зустріччю зі спікером і прем'єр-міністеркою державна охорона перевіряла кабінет.

"Напевно, мали б на це (на можливе прослуховування – 24 Канал) також звертати увагу. Те, що вони заходили, дивилися – це так. Ми навіть кота мусили з кабінету забирати, тому що вони з псом приходили", – сказав Садовий.

СБУ вилучили пристрій та віддали його на експертизу. Виявляється у ньому була сім-карта та інші дані, аби можна було вирахувати зловмисника.

Я не маю жодних підозр стосовно того, хто це зробив. Власне, в тому і є мій запит до Служби безпеки України, щоб вони провели фахове розслідування і дали мені інформацію, хто це робив,

– наголосив мер Львова.

Він додав, що не буде "у шухляду закривати" це питання і підійматиме його публічно, адже йдеться про питання безпеки держави, особливо у час війни.

Що відомо про прослуховування кабінету Садового?