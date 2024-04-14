Усыновление детей во время войны: какие существуют трудности и что стоит знать потенциальным родителям

Сейчас в Украине тысячи детей, к сожалению, лишены родительской опеки. Из-за полномасштабного вторжения в 2022 году количество желающих усыновителей существенно уменьшилось, но сейчас тенденция улучшается. Для того, чтобы упростить процессы усыновления и увеличить количество родителей, которые готовы подарить семью ребенку, в нашем государстве заработает платформа "Украина для каждого ребенка".

Цель новой платформы – сделать процесс усыновления проще и быстрее, а также помочь тем, кто решил открыть свое сердце для детей, лишенных родительской опеки. О нюансах процесса усыновления и о том, как платформа может упростить такие механизмы – в интервью 24 Каналу рассказала Ирина Тулякова – руководитель Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми.

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Усыновление и полномасштабная война

Полномасштабная война разделила жизнь большинства украинцев на до и после, задев едва ли не все сферы. Как она повлияла на усыновление в Украине? Увеличила ли количество тех, кто желает усыновить детей, лишенных родительской опеки?

Конечно, что в условиях полномасштабной войны люди становятся более эмпатийные, больше сопереживают друг другу и проникаются тем, что происходит в стране. На этом фоне у них чаще возникает желание подарить семью и окутать заботой детей, которые остались без родительской опеки. С другой стороны, экономическая ситуация в стране, непредсказуемость останавливают людей уже на этапе реализации этого стремления. Поэтому кандидаты в усыновители есть, но их, к сожалению, недостаточно. И война – это один из факторов, которые влияют на решение потенциальных усыновителей.

В 2022 году, когда началась полномасштабная война, произошел спад усыновления. Тогда было усыновлено только 643 ребенка, а это на 400 детей меньше, чем до полномасштабного вторжения. Впрочем, в 2023 году ситуация начала выравниваться – усыновлен 901 ребенок. Мы приблизились к довоенным показателям. При этом нужно учесть, что пока не происходит межгосударственное усыновление, то есть усыновить ребенка могут только украинцы и только те, кто проживает в Украине.

Кроме того, не стоит забывать, что из-за войны во многих регионах практически были невозможными процедуры знакомства и установления контакта с детьми. Приостановили работу суды и некоторые службы по делам детей, которые эвакуировались в другие города.

Сейчас большинство СДД возобновили свою работу, а правительство в июне 2023 года предоставило возможность усыновлять детей, которые временно находятся в эвакуации за рубежом. Поэтому мы видим, что желание граждан стать усыновителями растет, и есть надежда, что если мы будем больше коммуницировать и работать над улучшением этой процедуры – показатели усыновлений увеличатся.

Дети, которые оказались в интернатах из-за полномасштабной войны – в каком они состоянии, и приходится ли проводить с ними дополнительную работу на фоне пережитого? И есть ли особенности в усыновлении именно таких детей? Возможно, дополнительные требования к усыновителям или определенные трудности, с которыми обычно не сталкиваются в вопросах усыновления детей, попавших в интернаты не из-за войны?

Все дети Украины, которые живут в условиях войны, нуждаются в психоэмоциональной поддержке, потому что для них это большой стресс. Особенно это касается тех детей, которые находятся в институциональных учреждениях, потому что в их жизни нет мамы и папы, которые смогли бы обнять, поддержать, помочь, когда страшно, когда над головой летают ракеты. Поэтому каждому ребенку в условиях войны нужен значимый взрослый рядом, который дает определенность, спокойствие и осознание того, что ты в безопасности. В условиях постоянного стресса для ребенка, который еще не сформирован психоэмоционально, семья – это своеобразный якорь, который обеспечивает ему ощущение безопасности.

Война влияет на детей. Они могут переживать значительные психологические и эмоциональные трудности, такие как посттравматический стресс, тревога, депрессия и ощущение потери и беспомощности. Им часто требуется дополнительная поддержка и работа со специалистами для преодоления этих трудностей и восстановления психического здоровья. Она может включать дополнительные встречи с психологами, специальную поддержку в обучении и адаптации к новой среде. Усыновители должны иметь понимание и терпение, а также быть готовыми работать с ребенком над его потребностями и эмоциональными переживаниями.

Война – еще один стресс для детей, лишенных родительской опеки / Фото Getty Images

Хотя усыновление детей, попавших в учреждения вследствие других событий, не связанных с войной, также может быть сложным, здесь могут возникать другие вызовы. Ведь у каждого своя история, и эти дети в детстве могли подвергнуться различным формам насилия, недосмотру, а их физические и эмоциональные потребности не были адекватно удовлетворены взрослыми. Поэтому у ребенка могут возникать серьезные проблемы в сфере привязанности, эмоционального или даже физического здоровья. Многим детям трудно регулировать свои эмоции, у них очень ограничены умения выражать свои чувства, говорить о своих потребностях.

Усыновителей обычно информируют о возможных психологических проблемах, с которыми могут сталкиваться дети, в том числе те, которые были лишены родительской опеки во время войны. В частности, речь идет о травматическом опыте, который пережил ребенок (возможно, он был свидетелем гибели родителей, или ребенок в таком возрасте, когда хорошо помнит родных родителей и ему сложно принять другую семью).

В любом случае, все кандидаты в усыновители проходят специальную подготовку, обучение для понимания и упорядочения таких ситуаций. Но случай каждого ребенка является индивидуальным. Очевидно, что семья, которая берет на воспитание ребенка, потерявшего родителей в связи с войной, требует большего внимания и помощи специалистов в период адаптации ребенка.

Дополнительных процедурных требований к усыновлению детей, которые оказались в институциональных учреждениях именно из-за военных действий, нет. Единственное, немного отличается процедура знакомства для тех, кто хочет усыновить ребенка, который был эвакуирован за пределы Украины. Так, для упрощения было разрешено проводить ознакомление кандидатов в усыновители с информацией о ребенке в режиме онлайн. Далее, если он изъявляет желание начать процедуру усыновления и ему выдают направление на знакомство с ребенком, который находится за рубежом, то это знакомство осуществляется в два этапа:

предварительное знакомство с ребенком в режиме онлайн (проводится по желанию кандидатов в усыновители);

личное знакомство с ребенком за границей (обязательно). Если один из супругов ограничен в праве выезда из Украины во время военного положения, в таком случае знакомство с ребенком за рубежом осуществляется одним из супругов. Тот из них, кто не имеет права выезда за пределы Украины, участвует в знакомстве с ребенком в режиме видеоконференции, а после возвращения ребенка в Украину знакомится с ним лично.

После личного знакомства кандидатов в усыновители (одного из них) с ребенком за рубежом процедура усыновления может быть продолжена одним из следующих способов:

кандидат в усыновители временно назначается опекуном/попечителем ребенка. В таком случае ребенок будет передан кандидатам в усыновители и будет проживать в их семье до завершения процедуры усыновления;

ребенок возвращается в Украину и до завершения процедуры усыновления будет находиться в учреждении.

Мы видим, что практически все кандидаты в усыновители выбирают процедуру установления опеки с последующим усыновлением. Это ускоряет попадание ребенка в семью и не создает ему дополнительную травматизацию из-за возвращения в институциональное учреждение.

Напомню, что эти процедурные особенности касаются усыновления только тех детей, которые были эвакуированы за границу.

Кого чаще желают усыновить потенциальные родители

Каких детей чаще желают усыновить? Есть ли в этом выборе какая-то закономерность?

Несмотря на то, что усыновление является традиционной для Украины формой принятия ребенка в семью, количество лиц, которые готовы усыновить ребенка, меньше, чем количество детей. На 15 тысяч детей – около 1 800 семей-кандидатов в усыновители. И среди этих людей подавляющее большинство ожидает усыновления одного или двух детей младшего возраста. То есть объективная ситуация такова, что запросы и желания кандидатов в усыновители и потребности реальных детей, которые могут быть усыновлены, не совпадают. Подавляющее большинство украинцев хотят усыновлять детей до 6 лет. Зато на учете по усыновлению находятся преимущественно дети старшего возраста, большие группы братьев и сестер, дети со сложными нарушениями развития, инвалидностью.

Самый "популярный" желаемый возраст ребенка – это возраст 0 – 6 лет, меньше всего желающих на начальном этапе процедуры усыновления усыновить детей старшего возраста или подростков, детей, которые имеют биологических братьев или сестер или медицинские диагнозы, указывающие на наличие у ребенка инвалидности или отставания в развитии.

К примеру:

60% усыновителей хотят усыновить детей до 6 лет и без братьев и сестер.

В то время как в Украине около 90% статусных детей, которые стоят на учете по усыновлению, – это дети старше 6 лет.



Чаще всего в Украине желают усыновить детей до 6 лет / Фото Shutterstock

Почему подростков реже усыновляют, чем маленьких детей?

Люди, которые принимают решение стать родителями, чаще всего рисуют себе картинку воспитания ребенка от его рождения до зрелости. И часто существуют страхи и предубеждения, связанные с тем, что якобы старший ребенок не поддается воспитанию и будет сложно интегрироваться в семью. Это, конечно, может быть. Но не обязательно только с ребенком старшего возраста, но и с маленьким. Здесь главное – любовь и терпение по отношению к ребенку. Ведь, независимо от возраста, если принимать свое решение, основываясь на любви, – ты сможешь найти общий язык с ребенком любого возраста, в том числе с подростком.

Кроме того, 10 – 12 лет – это тоже еще маленькие дети. Если же говорить о старших, 14 – 18 лет, то им на этапе их взросления больше нужны наставники, те, кто может дать дорогу в жизнь, сопровождать на этом пути. Для этого в Украине существуют семейные формы воспитания. Таких детей можно взять под опеку или создать приемную семью. То есть не обязательно формой предоставления ребенку возможности быть в семье должно быть усыновление. Поэтому, если есть определенные такие страхи – людям, которые, возможно, уже вырастили родных детей и не готовы брать на воспитание маленьких, я бы советовала взять старших детей и помочь им найти свой путь в жизни.

Правда ли, что подростков не позволяют усыновлять семьям, у которых уже есть дети помладше?

Нет, законодательством Украины не установлены ограничения по наличию/отсутствию родных детей кандидатов в усыновители и их возраста.

Что может увеличить количество усыновителей в Украине

Действующее законодательство по вопросам усыновления требует изменений для того, чтобы увеличить количество желающих усыновить ребенка?

На самом дел, изменения в законодательстве на количество желающих стать усыновителями, видимо, будут иметь несущественное влияние. Это больше об оптимизации процедурных процессов, облегчении пути усыновления, уменьшении бюрократических проблем.

Вообще, процедура усыновления в Украине – не самая длинная в мире. Иногда она длится даже меньше, чем в других европейских странах. Но однозначно часто она имеет негативную окраску из-за бюрократии, отсутствия качественной коммуникации и взаимодействия с различными органами власти на этом пути. Поэтому, именно над этим надо работать и менять подход на более клиентоориентированный.

Если говорить о решениях, которые направлены на сохранение биологической семьи для ребенка, развитие других форм семейного воспитания и вообще о поддержке детей, которые воспитываются в институтах, то сейчас уже разработан проект Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине на взросление в семейном окружении.

Ключевые стратегические цели реформы:

1. Каждый ребенок получает уход и воспитание в семье, которая способна обеспечить ему безопасную и благоприятную для развития среду.

2. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, воспитываются в семьях.

3. Дети, которые во время войны были перемещены (эвакуированы) в пределах Украины или за границу, а также принудительно перемещенные, депортированные дети возвращаются, растут в семейном окружении и интегрированы в жизнь общества.

4. Дети, которые получают институциональный уход и воспитание, безопасно реинтегрированы в семейное окружение и общины с учетом их потребностей и наилучших интересов.

5. Дети и лица в возрасте до 23 лет, которые имеют опыт институционального ухода и воспитания, пребывания в семейных формах воспитания, социализированы и интегрированы в жизнь общин.

То есть Стратегия предусматривает широкий круг задач, направленных на то, чтобы каждый ребенок имел семью.

Влияет ли на количество желающих усыновить ребенка то, что к такому шагу сейчас прибегают медийные личности, например, Мирошниченко или Могилевская?

Конечно, ролевая модель и личный пример – это важно. И когда мы видим эту ролевую модель родительства через усыновление, это может вдохновить и стать решающим толчком к действию.

Когда известные личности, которые имеют влияние или популярность в обществе, говорят откровенно о своем участии в этом процессе через медиа, соцсети – это может привлечь внимание к проблеме и положительно повлиять на отношение граждан к усыновлению. Поэтому, чем больше людей делятся своим опытом – тем лучше, тем больше это привлекает внимание к теме усыновления и помогает детям найти свою семью.



Супруги Мирошниченко усыновили мальчика и усыновляют еще одного ребенка / Фото из инстаграма Инны Мирошниченко

Если вы решили усыновить ребенка – что надо знать

Что нужно в первую очередь знать людям, которые сейчас сомневаются относительно того, чтобы сделать такой важный шаг и усыновить ребенка?

Усыновление – это рождение сердцем. И первое, что нужно знать – готов ли ты дарить любовь ребенку, делиться своими ценностями, формировать свою семью вместе с ребенком? К усыновлению нужно быть готовым как физически, материально, так и эмоционально, чтобы обеспечить стабильную и счастливую жизнь для усыновленного ребенка.

Конечно, есть определенные формальные вещи, которые нужно знать. Это законодательство, какие документы нужно собрать и как пройти весь этот путь:

Подача запроса на усыновление и пакета документов в службу по делам детей; Оценка кандидата на соответствие критериям будущих усыновителей; Обучение для кандидатов в усыновители; Взаимоподбор семьи и ребенка; Личные встречи с ребенком и установление взаимного контакта; Получение заключения о целесообразности усыновления, которое соответствует наивысшим интересам ребенка; Получение решения суда об усыновлении; Адаптация ребенка дома.

Процесс усыновления – сложный и в некоторой мере бюрократический. Насколько онлайн-платформа о семейных формах воспитания может упростить эти процедуры?

В декабре 2023 года был представлен тизер единой государственной онлайн-платформы об усыновлении и семейном воспитании детей. Полноценный ее запуск состоится в 2024 году.

Платформа станет проводником на пути поиска семьи для каждого ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки, в Украине. Платформа будет местом оказания консультационной поддержки, станет своеобразной пошаговой дорожной картой для тех, кто становится на путь усыновления и альтернативного отцовства. Таким образом мы будем популяризировать и стимулировать развитие семейного воспитания детей в Украине.

"Украина для каждого ребенка" станет онлайн-платформой, где в едином месте можно найти всю необходимую информацию и ресурсы, касающиеся усыновления и определения ребенка в семейные формы воспитания.

"Украина для каждого ребенка" может упростить процесс усыновления / Фото Pixay

- получить пошаговый алгоритм действий, чтобы принять ребенка в свою семью;

- узнать о семейных формах воспитания;

- найти нужного эксперта;

- получить поддержку в процессе адаптации ребенка и семьи;

- пройти образовательные онлайн-курсы для будущих усыновителей.

Также сейчас работаем над трансформация системы "Дети", что даст возможность:

сделать механизм подачи документов, прохождения обучения и поиска ребенка прозрачным и понятным, ведь каждый кандидат в усыновители будет иметь свой персональный кабинет в системе и сможет отслеживать прогресс на пути к усыновлению;

систематизировать информацию о детях, которым нужна государственная поддержка;

обеспечить государство аналитическими данными для принятия управленческих решений в пользу детей.

В перечне документов, которые должен подать усыновитель, свидетельство о браке указано как такое, которое стоит предоставлять при наличии. То есть брак теперь не является обязательным условием для усыновления?

Да, законодательством предусмотрена возможность усыновления ребенка лицом, не состоящим в браке. Правда, это правило распространяется только на граждан Украины. Что касается иностранцев, то здесь действует другая норма: иностранец, который желает усыновить ребенка в Украине, должен находиться в браке. Но отмечу, что в настоящее время усыновление детей иностранцами не осуществляется.

Могут ли сейчас усыновлять украинских детей иностранцы? Если нет, то планируется ли разрешить это?

Законодательством было определено, что во время военного положения не могут стать усыновителями:

граждане Украины, которые временно или постоянно проживают за рубежом;

иностранцы;

граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Основной причиной такого решения является то, что невозможно обеспечить соблюдение процедуры усыновления и обеспечить контроль за условиями проживания ребенка. Например, нужно провести проверку условий проживания семьи – за рубежом мы не можем этого сделать. Ресурса, чтобы работники служб по делам детей ехали за границу, нет. Также аргументом было то, что люди, которые выехали за границу, сами находятся в кризисной ситуации.

Вопрос о восстановлении межгосударственного усыновления в настоящее время не рассматривается.

Сейчас законодательством установлено, что для этих граждан усыновление будет восстановлено через три месяца после завершения военного положения.

Исключением являются случаи, когда иностранцы или граждане Украины, проживающие за пределами Украины, являются родственниками ребенка, или решается вопрос об усыновлении ребенка, который является родным братом/сестрой ранее усыновленного ими ребенка.

Почему существуют требования к усыновителям

Когда мы говорим об усыновлении, то речь идет о ряде требований и условий к людям, желающим стать семьей для детей, которые потеряли родителей. То есть речь идет о полностью осознанном родительстве. В то же время у нас в стране нет популяризации политики осознанного родительства для тех, кто планирует рожать ребенка. То есть если у семьи нет собственного жилья и стабильного дохода, они могут родить ребенка, но усыновить – нет. Почему требования к усыновителям являются такими важными?

Когда сознательные родители принимают решение о том, что они хотят быть родителями, то они становятся на медицинский учет, их сопровождают врачи, иногда социальные работники, если семья в сложных жизненных обстоятельствах. Они должны иметь жилье, чтобы у ребенка была крыша над головой.

К усыновителям каких-то особых требований тоже нет. Законодательство лишь определяет минимальные критерии, которым должен соответствовать усыновитель. Например, отсутствие судимости. Относительно требований к жилью, то не обязательно иметь собственное жилье – оно может быть также арендованным. Также нужно иметь доход, чтобы содержать ребенка. И это не особые требования. Это условия, которые должны гарантировать безопасность детей.

Мы должны понимать и осознавать, что ребенок – это не игрушка, что мы несем ответственность за его жизнь и здоровье. Поэтому к усыновителям есть определенные требования для того, чтобы проверить психологическую, физическую, финансовую готовность семьи стать семьей для ребенка, которого они берут, по сути, от государства на свое воспитание, забирают в свою жизнь.

Требования к биологическим родителям не могут быть формализованы так же, как к усыновителям, поскольку биологические родители имеют естественное право на родительство, что является неотъемлемой составляющей человеческой жизни и закреплено во многих международных и национальных законодательных актах.

Конечно, дети, которые рождаются, не выбирают своих родителей. Но если родители не выполняют свои обязанности – их дети попадают потом в институциональные учреждения. А готовность усыновителей к осознанному родительству – это возможность избежать повторной травматизации ребенка, о котором не смогли должным образом позаботиться биологические родители.

"Украина для каждого ребенка": как будет работать платформа

Можете рассказать об истории создания платформы и о том, каковы перспективы реализации этой идеи?

В украинском инфопространстве существует немало ресурсов, которые предлагают информацию об усыновлении и семейном воспитании детей. Однако все они "распылены". Ни одного онлайн-ресурса, где была бы собрана вся необходимая информация по этому вопросу, нет. Поэтому и было принято решение создать единую государственную онлайн-платформу об усыновлении и семейном воспитании детей.

Это будет централизованный ресурс, который позволит обеспечить доступ к необходимой информации, консультационной поддержке и ресурсам для тех, кто рассматривает возможность усыновления или альтернативного родительства (опека/попечительство, приемная семья, большая приемная семья или патронатное воспитание).

Перспективы реализации этой идеи включают увеличение доступности информации об усыновлении и семейном воспитании, улучшение процесса адаптации ребенка и семьи, а также популяризацию семейного воспитания детей в Украине. Путем постоянного обновления и расширения функционала платформы, в сотрудничестве с экспертами и партнерами в сфере защиты детей можно достичь улучшения качества поддержки для детей и семей, которые рассматривают альтернативные формы воспитания.

Если же говорить о другом ресурсе – Единой информационно-аналитической системе "Дети" – она предназначена для накопления, хранения, учета, поиска и использования данных о:

детях, которые остались без родительской опеки,

детях-сиротах,

детях, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа,

детях, которые могут быть усыновлены,

детях которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, в том числе детях, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, временно перемещенных (эвакуированных) на территории Украины, где не ведутся военные (боевые) действия, или за пределы Украины,

кандидатах в усыновители – потенциальных опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях, усыновителях, опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях, патронатных воспитателях и учреждениях в Едином банке данных.

Это необходимо для улучшения управления данными о детях, оставшихся без родительской опеки, и кандидатов в усыновители. Трансформация этой системы позволит сделать процесс подачи документов и поиска ребенка более прозрачным и эффективным для кандидатов в усыновители. Кроме того, систематизация информации о детях, которым нужна государственная поддержка, поможет обеспечить их необходимыми ресурсами и услугами. Аналитические данные, которые предоставит эта система, также станут ценным ресурсом для принятия управленческих решений в пользу детей.

Каковы надежды от работы единой онлайн-платформы для усыновления? Можно ли надеяться на то, что с годами нам удастся в разы уменьшить количество детей, лишенных родительской опеки?

Мы можем надеяться, что дети не будут попадать в институциональные учреждения, если будем укреплять способность семей, развивать превенцию изъятия детей из семьи. Когда будет достаточно специалистов социальной сферы, которые будут "видеть" детей, когда все общество не будет проходить мимо, если будет видеть, что ребенок в опасности.

Поэтому онлайн-платформа – это не какая-то панацея, которая сделает так, чтобы дети не попадали в институциональные учреждения. Онлайн-платформа об усыновлении и семейные формы воспитания – это инструмент, чтобы помочь детям, которые уже остались без биологических родителей, найти новую семью.

Но было бы классно, если бы в этой платформе вообще не было необходимости. Чтобы наше общество было настолько организованным, что даже если бы ребенок попал в сложные жизненные обстоятельства – были родственники, друзья, соседи и т.д., которые бы вовремя оказали поддержку семье этого ребенка или забрали к себе на воспитание самого ребенка, если он уже потерял семью. Чтобы в принципе в системе усыновления и поиска родителей не было необходимости.