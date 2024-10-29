В Винницкой области произошла утечка аммиака: есть ли угроза для местных жителей

Возле села Ставки в Винницкой области 29 октября произошла авария с утечкой аммиака. Однако спасателям удалось быстро локализовали опасность.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на ГСЧС Украины. Сейчас опасности для местных нет.

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Отмечается, что в Винницкой области вблизи села Ставки Песчанской общины спасатели ликвидировали последствия утечки безводного аммиака из автоцистерны.

Что такое аммиак Это газ с резким запахом, широко используется в промышленности, например, для производства удобрений. Он опасен для человека, потому что в больших концентрациях раздражает дыхательные пути, глаза и кожу, а вдыхание может привести к отравлению. При утечках аммиака на открытых участках нужно держаться подальше от места аварии и избегать вдыхания его паров.

Инцидент произошел около 9 утра, когда из-за неисправности запорного вентиля произошла утечка опасного вещества.

Чрезвычайники быстро отреагировали, распыляя водные струи для локализации аммиачного облака, и провели перекачку аммиака в пустую емкость.

Сейчас ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни или здоровью жителей.