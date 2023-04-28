Утечка газа во Львовской области: в ОВА рассказали, какая там ситуация сейчас

В селе Розвадов во Львовской области из-под земли прорвали гейзеры газа и воды. Однако по состоянию на 28 апреля утечка природного газа прекратилась.

На место выехали специалисты по ремонтным работам. О ситуации в Стрыйском районе сообщил глава львовской ОВА Максим Козицкий.

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Люди могут возвращаться

Людям, которых вчера отселили, разрешили возвратиться в свои дома. Специалисты вскоре возобновят газо- и электроснабжение там, где его временно отключали. Кроме того, службы устранят воронки, образовавшиеся в местах утечки.

По словам Козицкого, ситуация находится под контролем профильных специалистов. Причину утечки устанавливают.

Что этому предшествовало

Утром 27 апреля в деревне появилось много ям, глубиной 4 – 5 метров. Село осталось без воды и электроэнергии. Гейзеры газа и воды начали прорываться из-под земли. Причиной стало разведывательное бурение газовой скважины, проводимое буровой компанией "Горизонты".

Проводили геолого-разведывательные работы. На территории 6 домохозяйств выходил природный газ. В одном жилом доме он выходил из-под фундамента. Газоснабжение в село временно прекратили. 29 человек, в том числе 9 детей, отселили к родственникам.