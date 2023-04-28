На місце виїхали фахівці для ремонтних робіт. Про ситуацію в Стрийському районі повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

До теми З-під землі забили гейзери: через надзвичайну ситуацію на Львівщині відселили 3 десятки людей

Люди можуть повертатись

Людям, яких вчора відселили, дозволили повернутися у свої будинки. Спеціалісти невдовзі відновлять газо- та електропостачання там, де його тимчасово відключали. Крім того, служби усунуть вирви, які утворилися у місцях витоку.

За словами Козицького, ситуація під контролем профільних спеціалістів. Причину витоку встановлюють.

Що цьому передувало

Зранку 27 квітня у селі з'явилися багато ям, завглибшки 4 – 5 метрів. Село залишилося без води та електроенергії. Гейзери газу та води почали прориватися з-під землі. Причиною стало розвідувальне буріння газової свердловини, яке проводить бурова компанія "Горизонти".

Проводили геологорозвідувальні роботи. На території 6 домогосподарств виходив природний газ. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Газопостачання до села тимчасово припинили. 29 осіб, зокрема 9 дітей, відселили до родичів.