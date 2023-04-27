За словами очевидців, на ранок 27 квітня у селі з'явилися багато ям, завглибшки 4 – 5 метрів. Село залишилося без води та електроенергії.
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У Розвадові прорвалися гейзери
У Розвадові 26 квітня виникла надзвичайна ситуація – гейзери газу та води почали прориватися з-під землі. За інформацією ZAXID.NET, причиною стало розвідувальне буріння газової свердловини, яке проводить бурова компанія "Горизонти".
"У нас проводяться геолого-розвідувальні роботи. Сталося так, що дуже швидко пішов газ з-під землі у "підшкірну" ґрунтову воду. Усе почало виходити на поверхню, утворилися гейзери – у когось на городі, в когось коло хати, коло стайні. Близько опівночі почала бити вода з грязюкою та газом", – зазначив голова Розвадівської громади Роман Сидор.
За його словами, бурова компанія "Горизонти" проводить роботи на відстані близько 1,5 кілометра від села – на іншому березі Дністра. О 2:00 фахівці вимкнули бурову установку, тож ситуацію вдалося стабілізувати.
У Розвадові з-під землі почали бити гейзери: відео
Мешканець громади Роман Федькович розповів, що вночі люди почули вибухи-хлопки. Спершу вода з газом почала пробиватися на поверхню вздовж берега Дністра, потім – під одною хатою, під другою, третьою.
"Є кілька глибоких вирв, в яких ще бурлить газ, виходить на поверхню вода з болотом. Наслідки не ліквідовані. Компанія пояснила, що вони проводять роботи з ліквідації на буровій. Поки там це все не ліквідують, не можуть проводити роботи з ліквідації наслідків у селі", – зазначив чоловік.
Він додав, що грязюка з-під землі розлилася на досить велику територію. Мешканці наразі залишаються без світла і газу.
У Селі утворилися вирви: відео
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ЛОВА контролює ситуацію
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що вночі у Розвадові стався витік газу.
На території 6 домогосподарств з-під землі виходив природний газ. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Газопостачання до села тимчасово припинили. 29 осіб, зокрема 9 дітей, відселили до родичів,
– зазначив глава області.
За його словами, у селі уже відбулося засідання місцевої комісії ТЕБ та НС. Причину витоку газу встановлюють. Наразі фахівці:
- обстежують кожен об'єкт, який перебуває в радіусі витоку,
- підраховують збитки та наслідки події.
У селі вимкнули водопостачання та світло: відео
На місце також виїхали представники:
- департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА,
- департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА,
- департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА,
- фахівці ГУ ДСНС у Львівській області.
"Профільні спеціалісти спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні розвідки. Повертатися до домівок людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців", – додав очільник ОВА.
Козицький підсумував, що Львівська ОВА тримає ситуацію на контролі. Більше інформації повідомлять згодом.
На місці події працюють фахівці: відео