За словами очевидців, на ранок 27 квітня у селі з'явилися багато ям, завглибшки 4 – 5 метрів. Село залишилося без води та електроенергії.

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У Розвадові прорвалися гейзери

У Розвадові 26 квітня виникла надзвичайна ситуація – гейзери газу та води почали прориватися з-під землі. За інформацією ZAXID.NET, причиною стало розвідувальне буріння газової свердловини, яке проводить бурова компанія "Горизонти".

"У нас проводяться геолого-розвідувальні роботи. Сталося так, що дуже швидко пішов газ з-під землі у "підшкірну" ґрунтову воду. Усе почало виходити на поверхню, утворилися гейзери – у когось на городі, в когось коло хати, коло стайні. Близько опівночі почала бити вода з грязюкою та газом", – зазначив голова Розвадівської громади Роман Сидор.

За його словами, бурова компанія "Горизонти" проводить роботи на відстані близько 1,5 кілометра від села – на іншому березі Дністра. О 2:00 фахівці вимкнули бурову установку, тож ситуацію вдалося стабілізувати.

У Розвадові з-під землі почали бити гейзери: відео

Мешканець громади Роман Федькович розповів, що вночі люди почули вибухи-хлопки. Спершу вода з газом почала пробиватися на поверхню вздовж берега Дністра, потім – під одною хатою, під другою, третьою.

"Є кілька глибоких вирв, в яких ще бурлить газ, виходить на поверхню вода з болотом. Наслідки не ліквідовані. Компанія пояснила, що вони проводять роботи з ліквідації на буровій. Поки там це все не ліквідують, не можуть проводити роботи з ліквідації наслідків у селі", – зазначив чоловік.

Він додав, що грязюка з-під землі розлилася на досить велику територію. Мешканці наразі залишаються без світла і газу.

У Селі утворилися вирви: відео

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ЛОВА контролює ситуацію

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підтвердив, що вночі у Розвадові стався витік газу.

На території 6 домогосподарств з-під землі виходив природний газ. В одному житловому будинку він виходив з-під фундаменту. Газопостачання до села тимчасово припинили. 29 осіб, зокрема 9 дітей, відселили до родичів,

– зазначив глава області.

За його словами, у селі уже відбулося засідання місцевої комісії ТЕБ та НС. Причину витоку газу встановлюють. Наразі фахівці:

обстежують кожен об'єкт, який перебуває в радіусі витоку,

підраховують збитки та наслідки події.

У селі вимкнули водопостачання та світло: відео

На місце також виїхали представники:

департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА,

департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства ЛОДА,

департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА,

фахівці ГУ ДСНС у Львівській області.

"Профільні спеціалісти спостерігають за розвитком подій та роблять необхідні розвідки. Повертатися до домівок людям, господарства яких постраждали, рекомендують лише після дозволу фахівців", – додав очільник ОВА.

Козицький підсумував, що Львівська ОВА тримає ситуацію на контролі. Більше інформації повідомлять згодом.

На місці події працюють фахівці: відео