Под Екатеринбургом произошла мощная утечка ядерного топлива: есть погибший

В России 14 июля произошла мощная утечка ядерного топлива. Инцидент произошел в Новоуральске на Уральском электрохимическом комбинате под Екатеринбургом.

РосСМИ сообщили, что произошла разгерметизация контейнера. Его объем составлял один кубометр с гексафторидом урана, сообщает 24 Канал. Это произошло около 07:13 по киевскому времени.

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По данным росСМИ, в результате инцидента погиб один человек. Детали пока не раскрывают. В общей сложности после утечки ядерного топлива обследовать планируют сотню людей. Местных жителей просят не поддаваться панике.

Что говорит "Росатом"

Тем временем пресс-служба Росатома традиционно выдала, что все – "под контролем". Персонал цеха вроде бы оперативно успели эвакуировать. На месте инцидента будто бы проводят санитарную обработку.

Кроме того, в Росатоме подчеркнули, что радиационная обстановка – якобы в норме. Местных жителей успокаивают, что, мол, "никакой опасности нет". Причины инцидента устанавливают.

Пресс-служба Росатома уже заявила, что Уральский электрохимический комбинат работает в штатном режиме. РосСМИ сообщают о погибшем. Между тем в Росатоме решили пойти любимым путем "потерь нет" и заявили о пострадавшем.