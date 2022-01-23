Информацию об утечке в киберполиции называют одним из элементов гибридной войны против Украины. Это заявление называют фейком.

Заметьте Масштабная кибератака на Дию: Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности

Заявление об утечке данных – попытка деэскалации

Киберполиция опровергла информацию о "сливе" данных украинцев. Такую информацию разместил один из пользователей сети на форуме. Он предлагал якобы купить данные украинцев.

Правоохранители убеждены, такая информация направлена на дестабилизацию ситуации в Украине. В киберполиции успокоили украинцев и отметили, что взлом Дии и утечка данных – фейк.

Информация о возможной утечке данных с портала "Дия" начала распространяться после того, как в сети Интернет пользователь на одном из форумов опубликовал объявление о продаже базы данных. Появление такого объявления сразу начали связывать с кибератакой на государственные веб-ресурсы, которая состоялась ночью с 13 на 14 января. Впрочем, информация о взломе портала "Дия" не соответствует действительности,

– говорится в заявлении киберполиции.

Правоохранители продолжают расследование кибератаки на правительственные сайты. Для этого киберполиция, Госспецсвязи и СБУ объединили свои усилия, чтобы установить источник происхождения атаки.

Кибератака на правительственные сайты: кратко

В ночь на 14 января на правительственные сайты Украины произошла масштабная кибератака. Почти все сайты госструктур приостановили работу.

У Минцифры заявили, что за кибератакой стоит Россия. Кремль традиционно отвергает обвинения.

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, в кибератаки может быть белорусский след.

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