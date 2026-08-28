С утра Россия запустила почти 100 дронов и 7 "Бандеролей": как отработала ПВО

В течение всего дня 28 августа враг запускает беспилотники по украинским городам. Силы ПВО сумели сбить более 70 российских БПЛА.

Также удалось сбить несколько "Бандеролей". Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как отработала ПВО?

В пятницу, 28 августа, с 06:00 до 19:00 Россия запустила по Украине 7 S8000 "Бандероль" и 96 ударных беспилотников, более 70 из которых были реактивными. Большинство дронов враг направил в сторону столицы.

По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве находилось около 10 реактивных ударных беспилотников. По предварительным данным, в течение дня система противовоздушной обороны сбила/подавила шесть S8000 "Бандероль" и 73 ударных БПЛА.

Украинская ПВО в течение дня сумела сбить/подавить 6 S8000 "Бандероль" и 73 БПЛА.

По состоянию на 19:00 в воздушном пространстве около 10 реактивных ударных беспилотников,

– отметили в Воздушных силах.

Также они призвали оставаться в укрытиях до отбоя.

Россия продолжает терроризировать украинские города. В пятницу, 28 августа, в Киеве по состоянию на 20:06 уже 11 раз объявляли воздушную тревогу. Днем в столице раздавались взрывы.

В тот же день страна-агрессорка нанесла удар по Павлограду на Днепропетровщине. В результате удара известно о 7 пострадавших, 3 из которых в тяжелом состоянии.