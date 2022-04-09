Утренний взрыв в Черноморске может быть диверсией, – Одесская ОВА

Утром 9 апреля в Черноморске прогремел взрыв в одном из нежилых зданий. Это могла быть диверсия.

К счастью, пострадавших нет. Об этом рассказал глава Одесской ОВ Максим Марченко.

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Что известно сейчас

Точные причины взрыва еще устанавливаются. Марченко отметил, что получили партию бронежилетов, которые передали бригадам теробороны.

Взрыв произошел утром. Власти сразу сообщили, что погибших нет. Местных просили не паниковать, ведь в городе все спокойно. Местами в зданиях из окон посыпались стекла.

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