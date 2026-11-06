Смертельный удар по селу: утром россияне провели атаку на Ровенскую область
Утром 6 ноября российские войска провели атаку на Сарненский район Ровенской области. В результате вражеского удара погиб мужчина.
Об этом сообщил Александр Коваль из Ровенской ОГА.
Каковы подробности?
По предварительным данным, в результате вражеского обстрела повреждены жилой дом и грузовик.
К сожалению, погиб мужчина.
На месте происшествия в настоящее время работают представители экстренных и профильных служб, которые фиксируют последствия инцидента.
Чиновник также выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего жителя района.
Что было известно ранее?
Как уже сообщалось на нашем сайте, вечером 28 октября российские войска также провели атаку на Сарненский район с помощью ударных дронов.
Тогда вражеский удар вызвал возгорание на гражданском предприятии, в результате чего погиб человек.