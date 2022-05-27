Утренные обстрелы Сумщины, удар по Люботину: как прошла ночь в регионах

Ракетные удары по гражданским домам и почти гуманитарная катастрофа. В Офисе Президента рассказали, какая ситуация в областях на 8 утра 27 мая.

Относительно спокойной была ночь на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, а также в Ивано-Франковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях. Кроме того, еще в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской области, сообщает 24 канал.

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Черновицкая область

Вечером 26 мая самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью.

Днепропетровская область

Утром было 3 ракетных удара по Днепровскому району. Есть разрушения и сейчас работают спасатели, которые ищут людей под завалами. Подробная информация о последствиях выясняется.

Сумская область

Российские войска через границу обстреляли область из минометов и артиллерии. Под обстрел попали Белопольская, Новослободская и Середино-Будская общины. Предварительно жертв нет, но обнаружили разрушенный дачный дом.

Харьковская область

В городе Люботин из-за обстрелов кафиров повреждена школа-интернат. Кроме того, россияне обстреляли Чугуев. В результате этого разрушился жилой дом. Пока жертв нет, однако детали относительно последствий все еще уточняются.

Луганская область

Там круглосуточно врагом ведутся артобстрелы. За последние сутки в области было повреждено около 50 домов.

В Северодонецке – разрушены 11 многоквартирных и один частный дом. В Лисичанске – 19 объектов. В результате обстрелов 7 человек погибли, 1 – ранены.

Донецкая область

Возросла интенсивность обстрелов Авдеевки, Торецкого, Соледара, Лимана, Святогорска, Райгородка и населенных пунктов вблизи них. За сутки 26 мая в области погибли 4 человека.

Важно напомнить, что продолжается эвакуация гражданских из прифронтовой зоны.

Николаевская область

Вечером в результате обстрелов села Парутино был разрушен жилой дом. К счастью, пострадавших нет.

Кроме того, вечером 26 мая в городе Очакове сработало ПВО.

Также были обстрелы Широковского общества Баштанского района. Потерпевших и повреждений по предварительной информации нет.

Херсонская область

Российские войска продолжают обстреливать оккупированные населенные пункты области и рассказывать местным жителям, что это делают ВСУ. Стабильно тяжелая ситуация в общинах, граничащих с соседними областями, а именно в селах Калиновской, Нововоронцовской, Высокопольской, Белозерской и Великоалександровской территориальных общин. Там почти что гуманитарная катастрофа.

Также практически со всей области кафиры продолжают вывозить сельхозпродукцию в Крым и в Россию.

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