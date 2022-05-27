Відносно спокійною була ніч на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, а також в Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях. Крім того, ще на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Полтавщині, повідомляє 24 канал.

Важливо Війна може тривати до зими, окупанти закріплюються на Херсонщині, – розвідка

Чернівецька область

Ввечері 26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю.

Дніпропетровська область

Зранку було 3 ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування й наразі працюють рятувальники, які шукають людей під завалами. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

Сумська область

Російські війська через кордон обстріляли область з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Попередньо жертв немає, але наразі виявили зруйнований дачний будинок.

Харківська область

У місті Люботин через обстріли окупантів пошкоджена школа-інтернат. Крім того, росіяни обстріляли Чугуїв. Внаслідок цього зазнав руйнувань житловий будинок. Наразі жертв немає, проте деталі щодо наслідків все ще уточнюються.

Луганська область

Там цілодобово ворогом ведуться артобстріли. За останню добу в області було пошкоджено близько 50 будинків.

У Сєвєродонецьку – зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об’єктів. Внаслідок обстрілів 7 людей загинуло, 1 – поранена.

Донецька область

Зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них. За добу 26 травня в області загинуло 4 людей.

Важливо нагадати, що продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони.

Миколаївська область

Ввечері внаслідок обстрілів села Парутине було зруйновано житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Крім того, ввечері 26 травня в місті Очакові спрацювало ППО.

Також були обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

Херсонська область

Російські війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями, а саме у селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад. Там майже гуманітарна катастрофа.

Також практично зі всієї області окупанти продовжують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію.

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