Утро в Мариуполе после вчерашней бомбардировки со стороны российских оккупантов

Опубликовали видео из Мариуполя после адской бомбардировки российскими оккупантами – разрушенные отделения и руины.

К слову, по обновленным данным, во время террористической бомбардировки роддома в Мариуполе погибли три человека. Среди них был один ребенок – девочка.

Детали Ужасный обстрел роддома в Мариуполе: есть погибшие, среди них – маленькая девочка

Кроме того, 17 человек пострадали. Это дети, женщины, врачи.

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