Утро в Мариуполе после вчерашней бомбардировки со стороны российских оккупантов
10 марта 2022 , 09:31Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Опубликовали видео из Мариуполя после адской бомбардировки российскими оккупантами – разрушенные отделения и руины.
К слову, по обновленным данным, во время террористической бомбардировки роддома в Мариуполе погибли три человека. Среди них был один ребенок – девочка.
Детали Ужасный обстрел роддома в Мариуполе: есть погибшие, среди них – маленькая девочка
Кроме того, 17 человек пострадали. Это дети, женщины, врачи.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
К теме – последствия обстрела больницы в Мариуполе: смотрите видео