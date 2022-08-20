Возле штаба чф в Севастополе утром прогремели взрывы: россияне говорят о "падении" беспилотника

Сегодня утром в Крыму раздались взрывы. По предварительным данным, взорвалось возле штаба черноморского флота россии в Севастополе.

Так, утром 20 августа в Севастополе снова "хлопок". Что-то очень долго горит, а в небо поднялся столб дыма.

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Предварительно горит штаб черноморского флота

По предварительным данным, горит штаб черноморского флота страны-агрессора. Территорию штаба оцепили, близко к зданию никого не подпускают, внутрь никого не пускают. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что взрыв прогремел около 08:20 утра.

В россии уже заявили о беспилотнике

Так называемый "губернатор" Севостополя михаил развожаев заявил, что на крышу штаба черноморского флота россии упал беспилотник. Он заявил, что "беспилотник" летел очень низко, потому, якобы его не сбили. Также он заявил, что жертв нет.

К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет,

– заявил гауляйтер развожаев.

Тем временем на место происшествия прибыли все экстренные службы. Людей призывали не паниковать и не выходить из дома.

Также оккупационные власти Севастополя опубликовали фото, чтобы заверить, что это точно был БпЛА и "серьезных разрушений нет". Впрочем, выложили только одно фото из такого скромного ракурса, где крышу не слишком хорошо видно.



Штаб чф россии в Севастополе / фото развожаева

Следует заметить, что звук взрыва был очень громким. Над зданием сразу образовался огромный столб дыма, который трудно не заметить.

Впоследствии пользователи соцсетей выложили видео беспилотника, который вроде бы видели в Севастополе. Также появились видео перестрелки возле штаба черноморского флота. Вероятно, оккупанты не соврали, что хотели сбить объект стрелковым оружием.

Звуки обстрелов возле штаба чф россии:

Видео с беспилотником, которое распространяют местные телеграм-каналы:

Напомним, последний раз взрывы в Крыму слышали вечером 19 августа. Тогда "хлопок" пришел в Евпаторию, Севастополь и Керчь.

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