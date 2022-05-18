Воздушная тревога в Николаеве была объявлена утром в 5:50 18 мая. А уже через несколько минут по городу был нанесен ракетный удар. Вражеские снаряды попали в жилой квартал Николаева – частный жилищный сектор в Ингульском районе.

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В результате обстрела пострадал один человек – мужчина получил осколочные ранения.

Также был поврежден дом и возник пожар. На место происшествия сразу прибыли спасатели, которые и потушили огон.

На опубликованном с места происшествии видео видны последствия разрушений дома.

Видео последствий ракетного удара по Николаеву

Отбой воздушной тревоги в Николаеве был объявлен в 6:22.

Обстрелы Николаевщины

Николаев – не единственное место в регионе, которое подверглось обстрелам оккупантов утром 18 мая. В 7:30 был обстрелян и поселок Первомайский. В результате обстрела повреждена школа, жертв нет.

Накануне (днем и вечером 17 мая) были обстрелы Широковской общины. Потерпевших нет. Повреждены жилые дома.

Ракетные обстрелы Украины 18 мая

Кроме Николаева, российские оккупанты из крылатых ракет также обстреляли Днепр и Одесскую область. Все обстрелы были утром около шести часов. В то время была воздушная тревога. Военные отмечают, что кроме разрушений, оккупанты также оказывают психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты. В целом воздушная тревога к утру 18 мая была объявлена на Востоке, Центре и Юге Украины.

В Днепре одну из ракет сбила система противовоздушной обороны. Но обломки ракет упали на частный двор, повредив два здания. Женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Вторая ракета попала в объект инфраструктуры, уничтожив его. Обошлось без жертв.

Что касается ракетных обстрелов Одесской области, то они велись из акватории Черного моря. Или это были ракетные пуски с кораблей, или с боевой авиации – не уточнено. По предварительной информации, существенных разрушений и пострадавших нет.