Повітряну тривогу в Миколаєві оголосили вранці о 5:50 18 травня. А вже за декілька хвилин по місту був завданий ракетний удар. Ворожі снаряди влучили у житловий квартал Миколаєва – приватний житловий сектор в Інгульському районі.

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Внаслідок обстрілу постраждала одна людина – чоловік отримав осколкові поранення.

Також було пошкоджено будинок і виникла пожежа. На місце події одразу прибули рятувальники, які й загасили полум'я.

На опублікованому з місця подій відео видно наслідки руйнувань будинку.

Відео наслідків ракетного удару по Миколаєву

Відбій повітряної тривоги в Миколаєві було оголошено о 6:22.

Обстріли Миколаївщини

Миколаїв – не єдине місце в регіоні, яке піддалося обстрілам окупантів вранці 18 травня. О 7:30 було обстріляно і селище Первомайське. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа, жертв немає.

Напередодні (вдень та ввечері 17 травня) були обстріли Широківської громади. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки.

Ракетні обстріли України 18 травня

Окрім Миколаєва, російські окупанти з крилатих ракет також обстріляли Дніпро та Одеську область. Всі обстріли були вранці близько 6:00. На той час була повітряна тривога. Військові зазначають, що окрім руйнувань, окупанти також чинять психологічний тиск на мирних мешканців, атакуючи на світанку населені пункти. Загалом повітряна тривога на ранок 18 травня була оголошена на Сході, Центрі та Півдні України.

В Дніпрі одну з ракет збила система протиповітряної оборони. Але уламки ракет впали на приватне подвір'я, пошкодивши дві будівлі. Жінка отримала травми, її госпіталізували.

Друга ракета влучила в об'єкт інфраструктури, знищивши його. Обійшлося без жертв.

Щодо ракетних обстрілів Одеської області, то вони велися з акваторії Чорного моря. Чи це були ракетні пуски з кораблів, чи з бойової авіації – не уточнено. За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань та постраждалих нема.