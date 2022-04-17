Утром оккупанты обстреляли Кременную: 1 человек пострадал

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне обстреляли Кременную артиллерией. В результате обстрелов один человек ранен и поврежден жилой фонд.

Гайдай показал фотографию последствий утреннего артобстрела в Кременной – по словам главы ОВА, пострадал 1 человек и двор, который разнесли снарядами.

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Оккупанты ударили по Кременной утром 17 апреля. Раненый в результате обстрелов мужчина уже в больнице. Он получил ранение средней тяжести.

Оккупанты обстреляли Кременную / Фото Сергей Гайдай

Сообщается, что сейчас устанавливается ущерб в жилом фонде.

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