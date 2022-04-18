Утром оккупанты ударили по Днепропетровщине: большинство ракет сбила ПВО
18 апреля 2022 , 08:36Читати новину українською
Источник:Валентин Резниченко в телеграме
Российские захватчики с утра ударили по Днепропетровской области. К счастью, большинство вражеских ракет сбила ПВО.
Ночь в регионе можно охарактеризовать как относительно спокойную. Об этом рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
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Утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет сбила наша ПВО. Мы нелегкая добыча,
– заверил он.
Днепропетровщину в последнее время обстреливают все чаще. К примеру, недавно разбомбили птицефабрику, которая уже не действовала и там никого, к счастью, не было.
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