Об этом в своем телеграм-канале сообщил Максим Марченко, глава Одесской ОВА. Он уточнил, что ракету, которая не достигла цели, оккупанты выпустили утром 15 апреля.

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Одесса – под угрозой ракетных ударов

В Одесской ОВА понимают, что Россия будет мстить за успешную атаку по флагману ее Черноморского флота. Это ведь не просто потеря корабля, но и эмоциональный и психологический удар по так называемому имиджу "второй армии мира". Впрочем, наши защитники готовы отражать вражеские атаки.

Отметим, что 15 апреля украинские защитники сбили над Одессой вражеский беспилотник "Орлан-10". Он собирал разведывательные данные о военных объектах, а также об объектах инфраструктуры.

Глава ОВА поблагодарил жителей области

"Мы продолжаем строить жизнь в области в военных реалиях. Трудные времена нуждаются в нестандартных решениях. Каждый житель Одесской области, который остается здесь и ежедневно добросовестно выполняет свою работу, приближает нашу победу", – подчеркнул Марченко и поблагодарил за это граждан.