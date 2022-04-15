Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Максим Марченко, голова Одеської ОВА. Він уточнив, що ракету, яка не досягла цілі, окупанти випустили зранку 15 квітня.

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Одеса – під загрозою ракетних ударів

В Одеській ОВА розуміють, що Росія буде мститися за успішну атаку по флагману її Чорноморського флоту. Адже це – не просто втрата корабля, а й емоційний та психологічний удар по так званому іміджу "другої армії світу". Втім, наші захисники готові відбивати ворожі атаки.

Зазначимо, що 15 квітня українські захисники збили над Одесою ворожий безпілотник "Орлан-10". Він збирав розвідувальні дані про військові об'єкти, а також про об'єкти інфраструктури.

Глава ОВА подякував жителям області

"Ми продовжуємо будувати життя в області у воєнних реаліях. Важкі часи потребують нестандартних рішень. Кожен житель Одещини, який залишається тут й щодня сумлінно виконує свою роботу, наближає нашу перемогу", – наголосив Марченко й подякував за це громадянам.

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