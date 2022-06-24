Утром в Николаеве и районе слышали взрывы: есть информация о раненых и жертвах

Ночь на 24 июня оказалась неспокойной в Николаеве. Были воздушные тревоги, а утром – обстрелы города.

Первая воздушная тревога в ночь на 24 июня в Николаевской области была объявлена в 1:56. А в 2:15 объявили отбой. Второй раз сирена в городе зазвучала уже утром – в 7:01. А через 36 минут уже была сирена об отбое.

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Сообщения в соцсетях о взрывах в городе начали появляться еще до того, как была объявлена воздушная тревога утром. Вероятно, ракеты запускали со стороны моря.

Информацию о взрывах в Николаеве подтверждают и в областной военной администрации. Но там пока не сообщают детали произошедшего.

В то же время указывают на то, что 23 июня Николаев был атакован тремя крылатыми ракетами наземного базирования. Эти ракеты были запущены с территории оккупированной Херсонской области. Они попали в производственную и социальную инфраструктуру. Тогда ранение получило одно гражданское лицо.

Во время этого обстрела ракеты попали в братскую могилу советских солдат.

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Что касается обстрелов Николаевской области, то 23 июня, около 20:00 в результате обстрелов села Новониколаевка Первомайской общины один человек погиб, четыре получили ранения. Разрушен один дом, другие жилые дома повреждены.

Ночью 23 июня были обстрелы в Широковской общине. Разрушены склады сельскохозяйственных предприятий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Утром 24 июня были обстрелы села Гороховка Воскресенской общины. Зафиксировано возгорание. Информация о последствиях уточняется.

Мощный ракетный обстрел Николаева 22 июня

Перед этим 22 июня российские оккупанты запустили сразу семь управляемых ракет по Николаеву. Они попали в разные объекты в городе. После одного из попаданий в территорию двух предприятий, где хранились горюче-смазочные материалы, возник масштабный пожар, черный дым от которого поднялся на высоту в сотню метров. Следовательно, его были видны во всем городе.

Также одна из ракет упала на дорогу, обломками которой были повреждены школа, многоэтажки и частные дома. Там выбило окна на дверь, повредило крышу.

К счастью, при этих обстрелах удалось избежать жертв. Сначала была информация о погибшем, но она не подтвердилась.

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