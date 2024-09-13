К сожалению, не обошлось без погибших. Известно, что в результате обстрела также есть пострадавшие, в частности ребенок.

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Последствия атаки противника на Сумщине

В Сумской ОВА сообщили о последствиях очередной атаки врага на Сумщину. Так, отмечается, что россияне сбросили КАБы по гражданской инфраструктуре. В частности, зафиксировано 4 взрыва.

Предварительно, в результате обстрела погибли два человека, 6 – получили ранения, в том числе один ребенок,

– сообщили в 12:15 в ОВА.

