На жаль, не обійшлося без загиблих. Відомо, що внаслідок обстрілу також є постраждалі, зокрема дитина.

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Наслідки атаки противника на Сумщині

В Сумській ОВА повідомили про наслідки чергової атаки ворога на Сумщину. Так, зазначається, що росіяни скинули КАБи по цивільній інфраструктурі. Зокрема, зафіксовано 4 вибухи.

Попередньо, внаслідок обстрілу загинуло дві людини, 6 – отримали поранення, у тому числі одна дитина,

– повідомили о 12:15 в ОВА.

В ОВА також додали, що внаслідок атаки ворога пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, а також відсутнє електропостачання.

Там вказали, що на місці працюють всі необхідні служби. Наразі наслідки від атаки російської армії уточнюються.