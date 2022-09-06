Утром ВСУ сбили 5 крылатых ракет россиян и вертолет Ка-52

Украинские военные продолжают эффективно уничтожать как врага, так и его технику. Утром 6 сентября удалось ликвидировать вертолет Ка-52, а также пять крылатых ракет, выпущенных россиянами.

ВСУ продолжают пополнять статистику потерь врага. А это значит, что с каждым днем ​​мы все больше приближаемся к нашей победе. А она обязательно будет за нами!

Читайте также 50 тысяч ликвидированных оккупантов и ракетный обстрел Кривого Рога: основное за 195 день войны

Сбили сразу 5 крылатых ракет

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, около 08:00 на Юге и Востоке эффективно свою работу выполняли зенитные ракетные войска. Им удалось сбить пять из шести выпущенных крылатых ракет Х-101. Ими враг атаковал наше государство из района Каспийского моря из самолетов Ту-95МС.

Также подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили ударный вертолет. Речь идет о Ка-52 "Аллигатор".



Воздушные силы уничтожили 5 из 6 выпущенных крылатых ракет / Инфографика Воздушных сил

Поскольку мы заговорили о крылатых ракетах, выпущенных по Украине, то напомним об одной, которая, к сожалению, попала в цель.

Враг атаковал Кривой Рог

В 08:07 сетью распространили сообщения о том, что в Кривом Роге раздались взрывы. О них рассказывали местные жители. Тогда, по предварительной информации, говорилось о работе ПВО.

Впрочем, в 08:13 дополнительные сведения поступили от главы военной администрации Александра Вилкула. Он отметил, что в городе были "прилеты". Поэтому жителей тогда попросил не покидать укрытий.

Чуть позже пользователи сети распространили видео. На нем можно разглядеть густой столб дыма, возвышающийся над Кривым Рогом. По словам очевидцев, его видно практически из любого района города.

Вскоре поступила информация от главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Он отметил, что в результате ракетных обстрелов вспыхнул сильный пожар на нефтебазе. На месте происшествия уже работают как пожарные, так и пожарный поезд. Что касается масштабов разрушения и сведений о пострадавших, то все это еще выясняется.

Достойно внимания – где были "прилеты" во время всеукраинской воздушной тревоги: смотрите видео