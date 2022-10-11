Думали, что "ядерка": как украинцы реагировали на новое уведомление ГСЧС

ГСЧС 11 октября разослала украинцам уведомления о ракетной опасности. Однако многие испугались, поскольку подумали о ядерной угрозе.

Так, утром служба разослала украинцам в разных городах и областях оповещения с громким звуком об угрозе ракетного удара. Такое сообщение именно от ГСЧС украинцы получили впервые.

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Новую систему оповещения Cell Broadcast тестировали в течение прошлого месяца. Она еще тогда пощекотала нервы украинцам. Теперь ее запустили в "боевом" режиме эксплуатации.

ГСЧС Украины. Внимание! В течение дня высока вероятность ракетных ударов по территории Украины. Оставайтесь в укрытиях ради безопасности. Не пренебрегайте сигналами "Воздушная тревога",

– говорилось в сообщении.

Украинцы испугались, поскольку звук оповещения довольно пронзительный, а ранее ГСЧС сообщала, что тестирование закончили. Следовательно в голову лезли мысли о химатаке или даже "ядерке".

Реакция украинцев на извещение от ГСЧС: видео

Что известно о тестировании

Система оповещения работала в тестовом режиме в сентябре. С помощью технологии Cell Broadcast украинцам несколько раз рассылали уведомления от ГСЧС.

В ГСЧС подчеркнули, что делают все, чтобы люди были защищены и вовремя предупреждены о возможных опасностях. Тестирование системы закончили 23 сентября.

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