Так, вранці служба розіслала українцям у різних містах та областях сповіщення з гучним звуком про загрозу ракетного удару. Таке повідомлення саме від ДСНС українці отримали вперше.

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Нову система оповіщення Cell Broadcast тестували протягом минулого місяця. Вона ще тоді полоскотала нерви українцям. Тепер її запустили у "бойовому" режимі експлуатації.

ДСНС України. Увага! Протягом дня є висока ймовірність ракетних ударів по території України. Залишайтесь в укриттях заради Вашої безпеки. Не нехтуйте сигналами "Повітряна тривога",

– мовилось у повідомленні.

Українці перелякались, оскільки звук сповіщення доволі пронизливий, а раніше ДСНС повідомляла, що тестування закінчили. Відтак в голову лізли думки про хіматаку чи навіть "ядерку".

Реакція українців на сповіщення від ДСНС: відео

Що відомо про тестування

Система оповіщення працювала у тестовому режимі у вересні. За допомогою технології Cell Broadcast українцям кілька разів розсилали сповіщення від ДСНС.

У ДСНС наголосили, що роблять усе, аби люди були захищені та вчасно попереджені про можливі небезпеки. Тестування системи закінчили 23 вересня.

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