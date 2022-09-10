Державна служба з надзвичайних ситуацій визнала, що новий звук оповіщення тривоги не з приємних. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці й опублікувала добірку смішних картинок.

До теми Без паніки: в Україні почали тестувати систему оповіщення від ДСНС

Гумор від ДСНС

Служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що оцінила реакцію українців на нову систему оповіщення. Зокрема вона назвала народну творчість дотепною:

Друзі, бачимо і читаємо усі реакції та коментарі на наші сповіщення. Оцінили також і народну творчість – дотепно. Згодні, звук не з приємних.

Епічні меми про тестування нових сигналів сповіщення тривоги / фото з фейсбуку ДСНС

Краще чути сигнал нових сповіщень, аніж обіцянки провести "референдуми"

Окрім добірки мемів, ДСНС опублікувала текст, у якому наголосила на важливості сповіщень. Також вона згадала про жителів Херсонщини та інших окупованих територій, які цих сигналів не почують:

Мешканці окупованих районів Херсонщини не чують наших сповіщень. Натомість вони щодня чують мерзенні обіцянки російських пропагандистів провести якісь "референдуми".

За словами Служби з надзвичайних ситуацій, щодня чути залпи ворожої артилерії та авіації, пересування колон техніки набагато гірше, аніж будь-яке тестове сповіщення.

Нові реалії – нові загрози

Людям на відносно мирних територіях України не варто розслаблятися, оскільки війна ще не закінчилась. Нова система ДСНС працює з операторами мобільного зв'язку, тому сповіщення чути навіть тоді, коли телефон вимкнений.

У відомстві також сказали пам'ятати, що кожен, хто турбується про захист своїх рідних, своїх родин, ніколи не обиратиме між комфортом та безпекою.

Коли закінчиться тестування

Щоб система оповіщення запрацювала злагоджено й ефективно, потрібен час. Проте держслужбовці докладуть усіх зусиль, щоб це сталося якомога скоріше.

Нагадаємо, що тестування відбувається у 17 областях та місті Києві.

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