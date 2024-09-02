Акцизы на топливо будут расти: экономист объяснил последствия для украинцев

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении акциза на топливо. В соответствии с европейскими директивами до 2028 года Украина должна дойти до цены 359 евро за тонну топлива.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что тогда объем акциза будет соответствовать европейскому. Впрочем стоит обратить внимание на различия в заработных платах, которые получают в Украине и за рубежом.

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Что получит Украина от повышения акцизов

Мы ожидаем еще двух решений по акцизам на алкоголь и табак. Стоит понимать, что если акциз меньше, то появляется интерес заниматься контрабандой табака, алкоголя и топлива из Украины в Европейский Союз. На разнице в ценах можно получать сверхприбыль.

Яркий пример – табак. В Европе минимум 90 евро за тысячу сигарет, в Украине – 45. С акцизами на топливо та же история. Каждая страна определяет свой, но минимальный уровень должен быть для всех одинаковым,

– рассказал Олег Пендзин.

Если война будет продолжаться, то все средства от акцизов на топливо, пойдут на нужды безопасности и обороны. В украинском бюджете серьезный дефицит, перед страной стоит вопрос откуда брать деньги. Акциз в этом смысле может помочь.

Теоретически доходы от акциза на топливо должны поступать в дорожный фонд, а из него финансировать строительство дорог. Сейчас эти средства пойдут в общий бюджетный фонд и их направят на безопасность и оборону,

– пояснил экономист.

Также следует понимать, что чем ближе мы будем к Европе, тем выше у нас будут становиться зарплаты. Если между Украиной и ЕС будет меньше формальных юридических границ, то уровень жизни начнет быстрее выравниваться. Работодатели будут бояться потерять работника, который может легко переехать за границу и начать там работать за большие деньги.

"Чем прозрачнее границы, тем быстрее будет заходить европейский уровень оплаты, которого все мы хотим. Однозначно это приведет к росту цен. Но сильно они не вырастут, потому что Украина является аграрной страной, продукты питания останутся в тех же пределах", – добавил Олег Пендзин.

Кроме этого улучшатся вопросы безопасности. Ведь ни один инвестор не придет в Украину создавать рабочие места, если будет знать, что может прилететь ракета и уничтожить его предприятие. А уже после окончания войны наше государство может достаточно быстро интегрироваться в Европейский Союз.