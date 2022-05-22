Увеличение авиаударов и попытки штурма: что происходит на направлениях наступления врага
Источник:сведение Генштаба
В Украине начались 88 сутки героического противостояния украинского народа российской агрессии. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что происходит по направлениям наступления врага.
В Генштабе Вооруженных Сил Украины отметили, что на 6:00 утра 22 мая 2022 года противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Тема Наступление на Северодонецком и Авдеевском направлениях: врага отбросили на старые позиции
Российские захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины. При этом враг увеличил интенсивность применения авиации в целях уничтожения критической инфраструктуры населенных пунктов в зоне ведения активных боевых действий.
Генштаб предупредил об угрозе из Беларуси
Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Полесском и Волынском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси ужесточили ведение разведки. В приграничных районах Гомельской области зафиксировали развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки.
Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам на территории Украины,
– отметили в Генштабе.
Российские кафиры на Северском направлении продолжают вести обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Враги совершили обстрелы в районах таких населенных пунктов:
- Бояро-Лежачие;
- Улица;
- Бунякино;
- Горки;
- Гремяч;
- Муравьи.
Какая ситуация в Харьковской и Донбассе
На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия для удержания занимаемых рубежей на Харьковском направлении и недопущения выхода наших войск на государственную границу.
Там русское военное управление употребляет силы отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота. Кроме того, захватчики готовятся возобновить наступление на Славянск.
Группировка сил противника проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении,
– отметили в Генштабе Вооруженных Сил.
За предыдущие сутки кафиры совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.
В Белгородской области противник развернул пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.
В Генштабе сообщили, что на Донецком направлении кафиры пытаются прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.
Российские кафиры нанесли авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут. На Лиманском направлении же активных боевых действий противник не вел.
Захватчики обстреляли объекты инфраструктуры в районе следующих населенных пунктов:
- Лиман;
- Озерное;
- Закинет;
- Дубрава;
- Серебрянка.
Враг ведет штурмовые действия
С применением минометов и ствольной артиллерии на Северодонецком направлении враг обстреливает позиции Сил обороны вдоль всей линии столкновения, сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск.
В последние сутки противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново.
Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции,
– заверили в Генштабе.
Впрочем, на Бахмутском направлении при поддержке артиллерии противник пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липовое и Васильевка. Там продолжаются активные бои.
На Авдеевском направлении российские кафиры понесли потерю в районе населенного пункта Красногоровка. На Кураховском направлении враг вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел.
Противник обстреливал Новомихайловку и Владимировку, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка. В Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру.
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В то же время на Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. В настоящее время враг сосредотачивает основные усилия на содержании занятых рубежей, ведении разведки и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций.
Там оккупанты производили обстрелы позиций Сил обороны Украины с применением минометов и ствольной артиллерии. Враг наращивает систему противовоздушной обороны. На Бессарабском направлении ситуация не поменялась.
В Генштабе рассказали об успехах ВСУ
- За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные Силы Украины отразили 9 атак врага.
- Кроме того, украинские защитники уничтожили 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника.
- Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА "Орлан-10".
- А вот зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила 12 единиц военной техники врага.